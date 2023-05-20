Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о передаче Бахмута ВС РФ до 25 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полной передаче Бахмута ВС РФ до 25 мая. Видео с соответствующим заявлением опубликовала пресс-служба Пригожина.

По его словам, подразделения «оркестра» далее отправятся на восстановление и переподготовку. Однако «музыканты» готовы вернуться, как только Родине и народу вновь потребуется защита.

«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения – на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней, с 19 марта 2022 года, когда Родине стала нужна наша помощь. Мы полностью взяли весь город от дома до дома, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят.

До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим рубежи обороны и передадим военным, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря. Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям – мы вернемся и защитим свой народ, если это потребуется», – сказал глава ЧВК «Вагнер».

Освобождение Бахмута длилось ровно 224 дня. Штурмовали город исключительно отряды ЧВК «Вагнер». Благодаря операции «Бахмутская мясорубка» «музыкантам» удалось перемолоть» численное преимущество противника и лишить ВСУ самых подготовленных подразделений.

Москва, Светлана Антонова

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