Российские военные пресекли деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Харьковской областей за сутки. Пять ДРГ уничтожены около Першотравневого, Тимковки, Синьковки и Стельмаховки. Продвижение двух остановлено под Червоной Дибровой и Григоровкой, еще трех – под Сладким, Владимировкой и Левадным, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, на Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 85 украинских военных, две боевые бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» разбила противника под Невским, Червонопоповкой в ЛНР, Ямполовкой и Серебрянкой в ДНР. За сутки ВСУ лишились более 60 боевиков, трех бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы Д-20. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новоегоровки.

На Артемовском тактическом направлении завершено освобождение города Артемовск. Около Красного уничтожен автомобильный мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление, склад боеприпасов, а около Калинина в ДНР разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также ВСУ лишились до 100 украинских военных и наёмников, танка, БМП, самоходок «Krab» польского производства и «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка войск ликвидировала более 120 боевиков, танк, две БМП, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходку М109 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30. Под Краматорском разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила до 50 украинских военных, БМП, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б». Около Гуляйполя Запорожской области уничтожен украинский склад боеприпасов.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 15 человек, самоходки «Акация», склада боеприпасов в районе Станислава Херсонской области.

В целом, авиация и артиллерия ВС РФ поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 134 районах. Под Желтым в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300, под Полтавкой Запорожской области – командный пункт 102-й бригады теробороны.

Средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», уничтожили девять украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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