Киев получил еще 1,5 млрд евро помощи от Брюсселя

Киев получил очередной транш в рамках пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении 1,5 млрд евро.

«Украина получила четвертый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Предыдущий перевод в 1,5 млрд ЕС отправил Украине 21 марта. Общая сумма одобренного пакета помощи для Киева на 2023 год составляет 18 млрд евро.

В конце марта совет директоров Международного валютного фонда одобрил кредит Украине на 15,6 млрд долларов. Руководство МВФ отметило, что это первый случай кредитования страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта. МВФ пришлось изменить свои правила кредитования и продлить мораторий на погашение долга на все время действия программы.

Киев, Наталья Рязанова

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