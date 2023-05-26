Армия России разбила места хранения боеприпасов ВСУ

Вооруженные Силы РФ мощным ударом уничтожили несколько мест хранения боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным министерства, все удары пришлись по намеченным целям.

Удар произведен в ночь на 26 мая высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Сегодня ночью нанесен групповой удар по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении МО РФ.

Украинские силы все чаще обстреливают приграничные поселения на российской территории. Так, в ночь на 24 марта Белгородская область подверглась множественным атакам с украинской стороны. Пострадал один человек. Повреждены машины, частные дома, административные здания.

Москва, Наталья Рязанова

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