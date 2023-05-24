Белгородская область попала под множественные атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о множественных атаках беспилотников с Украинской стороны. Пострадал один человек. Повреждены машины, частные дома, административные здания.

Система ПВО справилась с большинством атак, но несколько дронов прорвались к Белгороду, Борисовскому, Яковлевскому, Шебекинскому и Белгородскому районам.

«Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. В течение суток будет все восстановлено. С беспилотников дважды сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания», – написал губернатор в телеграм-канале.

В Новой Таволжанке беспилотник сбросил бомбу на частный дом, но она не сдетонировала. Взрывотехники разбираются с устройством. Один человек пострадал во время обстрела окраины села Терезовка Шебекинского округа. Мужчину с травмами ног отвезли в районную больницу.

Ремонтники продолжают восстанавливать электрические сети, поврежденные во время атаки диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

«Работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе должны быть завершены до 15-16 часов сегодняшнего дня. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь», – заверил Гладков.

По информации губернатора, девять человек остаются под надзором врачей. Трое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, шесть пострадавших перевели в профильные отделения. Более 550 жителей Грайворонского округа разместили во временных пунктах, их разрешат вернуться домой, когда силовики признают территорию безопасной.

В Белгородской области более суток действовал режим контртеррористической операции из-за диверсионной атаки со стороны Украины. Разбита группа, атаковавшая Грайворонский городской округ, остальных оттеснили обратно за украинскую границу.

Белгород, Наталья Рязанова

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