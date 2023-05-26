Канада передаст Украине 40 управляемых авиаракет

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что передача оружия и боеприпасов Украине «идет по плану». В новой парти будут миллион патронов калибра 5,56 мм и 43 управляемые авиационные ракеты.

«Министр Ананд также объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала Вооруженных сил Канады», – говорится в сообщении канадского Минобороны.

Также в новый пакет военной помощи войдет миллион патронов калибра 5,56 мм. В общей сложности Оттава передаст Киеву 21 тыс. единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов. В предыдущих партиях также находилось военное оборудование, в том числе для проведения разведки.

Оттава, Наталья Рязанова

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