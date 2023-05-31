ВКС России уничтожили последний боевой корабль Украины

ВКС России разбили последний боевой корабль военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Удар по стоянке военных кораблей нанесен 29 мая.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», – говорится в сообщении министерства.

Ранее ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Были запущены три быстроходных катера без экипажей, но атака не удалась: все суда уничтожены российскими силами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»