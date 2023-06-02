Российская ПВО сбила Су-25 и 29 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины около Золотой Балки в Херсонской области. За сутки также уничтожены 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM за сутки. Авиация, ракетчик и артиллерия ВС РФ разбили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 73 районах.

На Купянском направлении около Берестового и Масютовки Харьковской области уничтожено до 70 украинских военных, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Под Новоселовским Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В районе Кисловки Харьковской области разбит украинский склад боеприпасов.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились более 60 человека, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», двух гаубиц Д-20 и одной «Мста-Б» около Кузьмино в ЛНР и Торского Донецкой народной республики.

На Донецком направлении продолжались бои под Авдеевкой: ликвидировано более 50 боевиков, четыре боевые бронемашины, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, самоходка Paladin производства США. Отряд специального назначения «Ахмат» продолжил наступление на Марьинском тактическом направлении.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ ликвидировали до 150 украинских военных, самоходку Krab польского производства, гаубицу Д-20, наземную станцию управления беспилотниками под Водяным, Павловкой в ДНР, Малой Токмачкой и Щербаками Запорожской области.

На Херсонском направлении уничтожено более 30 боевиков, гаубица «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»