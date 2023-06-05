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Понедельник, 5 июня 2023, 10:07 мск

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Российские силы помешали наступлению ВСУ на пяти участках фронта

ВС РФ сдержали наступление противника на Южно-Донецком направлении 4 июня. ВСУ с утра начали наступление с участием шести механизированных и двух танковых батальонов, сообщили в Минобороны РФ.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – говорится в сообщении министерства.

«Восточная» группировка ВС РФ грамотно дала отпор противнику на всех участках, где планировался прорыв. На одном из передовых пунктов управления на Южно-Донецком направлении находился командующий объединенной группировкой войск – начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В итоге ВСУ лишились более 250 боевиков, 16 танков, трех БМП, 21 боевой бронемашины.

Глава движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около полудня 4 июня украинские боевики при поддержке польских наемников пытались прорвать оборону на Запорожском участке линии соприкосновения. Противник сумел вклиниться на 400 м на освобожденную территорию, но был отброшен.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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