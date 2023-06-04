Российские войска остановили прорыв ВСУ и польских наемников в Запорожской области

Сегодня около полудня боевики Вооруженных сил Украины при поддержке польских наемников предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. Об этом сообщил глава движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, основные боевые действия развернулись в направлении населённых пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное).

«В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса», – уточнил Рогов.

При этом он пояснил, что «после двух часов боя нацисты смогли продвинуться примерно на 200 метров, потеряв не менее двух танков, уничтоженных из ПТРК, и до полутора десятков боевиков».

«По состоянию на 16:00 максимальная глубина, на которую смогли вклиниться объединённые силы украинских нацистов и польских наёмников доходила до 400 метров», – отметил Рогов.

«Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному миномётному огню, враг понёс потери (не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций. Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнём», – сообщил Рогов.

Мелитополь, Светлана Антонова

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