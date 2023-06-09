российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 июня 2023, 16:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ сбили два украинских самолета и перехватили ракеты Storm Shadow

Фото: Минобороны РФ

Истребители ВСК России сбили украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области. Еще один самолет украинские военные потеряли в Херсонской области – средствами ПВО уничтожен Су-25. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также уничтожены 13 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Российские войска отбили шесть новых попыток наступления ВСУ / Армия России разгромила склады ВСУ с иностранным оружием и техникой

В рубриках

Конфликт на Украине,