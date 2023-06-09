ВС РФ сбили два украинских самолета и перехватили ракеты Storm Shadow

Истребители ВСК России сбили украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области. Еще один самолет украинские военные потеряли в Херсонской области – средствами ПВО уничтожен Су-25. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 13 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.
Москва, Наталья Петрова
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