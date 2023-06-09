Российские войска отбили шесть новых попыток наступления ВСУ

Российские войска за последние сутки отразили продолжающиеся попытки наступления украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Всего ВСУ предприняли шесть безуспешных атак на этих направлениях, потеряв порядка 680 военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 броневиков и САУ Cezar французского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

В частности, в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области и Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР. На Запорожском направлении в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области российские войска отбили две атаки ВСУ.

Кроме того, южнее Орехова Запорожской области ВС России ударили из тяжелых огнеметных систем по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Резервы противника также были поражены в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.

Также сообщается, что на Донецком направлении самые активные боевые действия российская армия ведет в районах Марьинки и Авдеевки (ДНР). «Южная» группировка войск отразила шесть атак ВСУ в направлениях Химика, Красногоровки, Первомайского и северной окраины Марьинки в ДНР, не допустив вклинений в оборону. В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, 8 БМП, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка разбит склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики. За сутки ВСУ лишились на этом направлении более 30 военнослужащих, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Ураган» и двух гаубиц Д-30.

Еще одну украинскую ДРГ российские войска накрыли на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Суточные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 бойцов, БМП, два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

В районе Серебрянки в ДНР разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронемашин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Всего в течение суток ВС РФ поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.

В районе Дзержинска Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. А в районе Гуляй Поле Запорожской области поражен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

Москва, Наталья Петрова

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