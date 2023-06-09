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Пятница, 9 июня 2023, 15:54 мск

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Армия России разгромила склады ВСУ с иностранным оружием и техникой

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ночь на 9 июня нанесли групповой удар по складам украинской армии с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, в том числе с беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркивается в сообщении.

В результате ракетных ударов нарушено снабжение группировок ВСУ в районах ведения боевых действий, отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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