Армия России разгромила склады ВСУ с иностранным оружием и техникой

Вооруженные силы России в ночь на 9 июня нанесли групповой удар по складам украинской армии с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, в том числе с беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркивается в сообщении.

В результате ракетных ударов нарушено снабжение группировок ВСУ в районах ведения боевых действий, отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»