Армия России разгромила склады ВСУ с иностранным оружием и техникой

Вооруженные силы России в ночь на 9 июня нанесли групповой удар по складам украинской армии с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, в том числе с беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«Все назначенные объекты поражены», – подчеркивается в сообщении.
В результате ракетных ударов нарушено снабжение группировок ВСУ в районах ведения боевых действий, отметили в Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
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