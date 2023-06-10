ВС РФ отбили 10 атак на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ десять раз пытались атаковать российские силы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях и около Артемовска. Все атаки отбиты, противник не смог вклиниться в оборону ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

На Запорожском направлении около батальона военных ВСУ и танки прорывались к Яблоневому и Новопокровке Запорожской области. Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразила обе атаки противника. Под Новоданиловкой и Малой Токмачкой Запорожской области разбиты две колонны бронетехники ВСУ.

На Времевском выступе ВСУ трижды бросали в атаку по мотопехотной роте под Левадным Запорожской области, Сторожевым и Нескучным Донецкой народной республики. Все атаки отражены.

За сутки на этих направлениях уничтожено до 300 боевиков, девять танков, том числе четыре Leopard, 11 БМП, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронемашин, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции.

«Южная» группировка войск около Артемовска отразила пять атак противника в сторону Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки в ДНР.

«Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В Евросоюзе обеспокоены, что украинское контрнаступление началось со значительных потерь переданной Киеву западной техники. На Западе отметили, что успехи ВСУ при этом были незначительны.

Москва, Наталья Рязанова

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