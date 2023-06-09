В ЕС волнуются из-за потерь Киевом западной техники в зоне СВО

В Евросоюзе обеспокоены, что украинское контрнаступление началось со значительных потерь переданной Киеву западной техники. При этом успехи ВСУ были незначительны, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Западные эксперты посчитали знаком начавшегося контрнаступления тот факт, что Киев подогнал к линии соприкосновения много западной техники. Но опубликованные Минобороны России кадры из зоны СВО их не порадовали. Специалисты подтвердили подлинность видео, на которых российские силы уничтожают танки Leopard 2A4.

«На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники были значительными», – рассказал агентству чиновник в ЕС.

Он же отметил, что власти США и Европы выделили десятки миллиардов долларов на оружие и обучение для украинских войск. Но по действиям ВСУ неясно, направлены силы Киева на главный удар или это только проба сил перед основной атакой.

По данным МО РФ, только за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские силы уничтожила 50 единиц украинской бронетехники, включая 21 танк.

Москва, Наталья Рязанова

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