Минобороны опубликовало кадры уничтожения иностранной бронетехники и танков Leopard (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения в зоне специальной военной операции иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard, которые были переданы западными государствами киевскому режиму. Накануне сообщалось о восьми подбитых немецких бранемашинах.

Как сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего за последние три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Светлана Антонова

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