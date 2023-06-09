ВС РФ разбили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях

Российская армия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне спецоперации уничтожила порядка 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

По его словам, на Южно-Донецком направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии поразили 8 танков, 17 бронемашин и живую силу ВСУ. Средствами ПВО сбиты четыре беспилотника: два типа «Фурия» и два – «Лелека».

На Запорожском направлении российские подразделения уничтожили до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника, уточнил Чехов в комментарии РИА «Новости».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили два украинских артиллерийских орудия в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

Как отметил Чехов, военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Накануне командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил о срыве российскими войсками планов ВСУ по выходу к Азовскому морю в ходе наступления на Запорожском направлении.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ понесли тяжелые потери ходе попытки наступления на Запорожском направлении в ночь на 8 июня и были вынуждены отступить. В результате двухчасового боя украинские боевики потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава, уточнил министр.

Москва, Наталья Петрова

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