ВСУ в ночной атаке на Запорожском направлении потеряли 30 танков и до 350 боевиков – Шойгу

В ходе ночной попытки наступления на Запорожском направлении ВСУ понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», – заявил министр.

По его словам, в результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.

«Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили», – констатировал Шойгу.

Он добавил, что за сутки ведения боевых действий, 7-го июня, противник потерял 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Москва, Андрей Дорофеев

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