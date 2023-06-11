ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Российские силы отразили 11 атак на свои позиции и не допустили вклинивания в оборону, заявили в Минобороны РФ.

Около Лукьяновского Запорожской области ВС РФ разбили колонну бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Технику пытались перегнать в южном направлении. Всего на Запорожском направлении отбиты три атаки противника в сторону Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки Запорожской области.

Под Новодонецким, Нескучным, Сторожевым и совхозом «Октябрь» Донецкой народной республики в районе Времевского выступа авиация разбила скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ, включая 1-ю отдельную президента Украины.

За сутки киевский режим лишился на данных направлениях более 50 военных, 11 танков, в том числе трех Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронемашин, боевой машины ЗРК Stormer производства Великобритании, артиллерийской системы М777 производства США.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила восемь атак в сторону Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского и Марьинки.

«Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две БМП, две боевые бронемашины, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

ВСУ также лишились складов боеприпасов около Красного и Ласточкино в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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