Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины около Осокоровки Херсонской области. По данным Минобороны РФ, за сутки Киев также потерял восемь беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской областью.

ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Авиация, ракетчики и артиллерия РФ разбили 91 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах. Так, под Ореховым Запорожской области поражен пункт управления ВСУ. Около Рай-Александровки, Предтечино в ДНР, Малой Токмачки Запорожской области киевский режим лишился штаба 10-й горно-штурмовой бригады и командно-наблюдательных пунктов. В районе Кирово уничтожен узел связи ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 30 боевиков, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, гаубицу Д-20 в Харьковской области и ЛНР. Под Новомлынском уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила более 50 украинских военных, два танка, БМП, самоходку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20 на территории ЛНР, ДНР и Серебрянского лесничества. В районе Торского пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Херсонском направлении ВСУ лишились более 30 человек, боевой машины ЗРК «Оса-АКМ», самоходки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б».

Москва, Наталья Рязанова

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