Киев лишился 15% переданных ему американских боевых машин пехоты Bradley за несколько дней, сообщил телеканал CNN со ссылкой на разведывательный веб-сайт Oryx. В Минобороны РФ заявили, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley стали трофеями ВС РФ на Запорожском направлении.

Киевский режим потерял 16 из 109 американских броневиков, переданных ему США, что составило 15%. Некоторые машины были уничтожены, другие потеряли ход, и ВСУ их бросили во время отступления.

Телеканал напомнил, как Пентагон уверял, что БМП Bradley помогут Киеву вернуть освобожденные Армией России территории во время контрнаступления. Правда, в министерстве признавали, что американские бронетранспортеры эффективны лишь в сочетании с дальнобойной артиллерией и поддержкой с воздуха.

Минобороны РФ поделилось кадрами того, как бойцы осматривают танки Leopard и БМП Bradley, оставленные украинскими силами после очередной попытки наступления на Запорожском направлении.

«Вся захваченная техника западного производства. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – говорится в сообщении МО РФ.

В Евросоюзе обеспокоены значительными потерями западной техники в ходе украинского контрнаступления. И это на фоне незначительных успехов ВСУ.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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