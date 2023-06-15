В зоне СВО российские войска сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины

В зоне спеоперации за прошедшие сутки были сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, были перехвачены пять снарядов HIMARS и «Ураган», а также сбиты 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Первый Су-27 уничтожила истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск. Второй самолет был сбит средствами ПВО неподалеку от Краматорска.

Тем временем, ВСУ продолжают атаковать обороняющиеся подразделения ВС РФ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Так в районе Времевского выступа за сутки отражены две атаки противника. В районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка киевские боевики предприняли пять попыток прорыва.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Деятельность пяти групп украинских разведчиков-диверсантов была пресечена в Запорожье, Харьковской области, ЛНР и ДНР.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где активными действиями «Южной» группировки войск, ударами ракетных войск и авиации были уничтожены до 340 украинских военнослужащих и наемников, два броневика, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-х районах. В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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