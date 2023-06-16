Вооруженные силы Украины предприняли несколько безуспешных попыток наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях. В результате за сутки киевский режим только на этих участках потерял более 400 военнослужащих и наемников, а также десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские подразделения группировки войск «Восток» отразили за сутки пять попыток ведения наступательных действий со стороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное в ДНР. «За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Столько же атак приняли на себя подразделения «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Здесь ВСУ потеряли до 215 боевиков, три броневика, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

На остальных направлениях украинская армия лишилась 140 военнослужащих, трех броневиков, десяти автомобилей, двух БТР, САУ «Акация», двух американских артиллерийских систем М777, а также гаубиц Д-30 и «Мста-Б».

В ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS и сбили 22 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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