российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 июня 2023, 11:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Вооруженные силы РФ за сутки отразили десять атак подразделений ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли несколько безуспешных попыток наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях. В результате за сутки киевский режим только на этих участках потерял более 400 военнослужащих и наемников, а также десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские подразделения группировки войск «Восток» отразили за сутки пять попыток ведения наступательных действий со стороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное в ДНР. «За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Столько же атак приняли на себя подразделения «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Здесь ВСУ потеряли до 215 боевиков, три броневика, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

На остальных направлениях украинская армия лишилась 140 военнослужащих, трех броневиков, десяти автомобилей, двух БТР, САУ «Акация», двух американских артиллерийских систем М777, а также гаубиц Д-30 и «Мста-Б».

В ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS и сбили 22 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

В зоне СВО российские войска сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины / ВС РФ разбили минометами группу украинских диверсантов в зоне СВО / ВКС России разбили резервы ВСУ и склад иностранного оружия / Российские силы отразили более восьми атак на Южно-Донецком направлении / В США признали потерю Киевом 15% переданных БМП Bradley / Из украинского плена вернулись 94 россиянина / ПВО России сбила украинский штурмовик Су-25 / Российские силы подбили колонну бронетехники ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,