Армия России пресекла две попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении – уничтожено более 12 танков

Российские военные сорвали две попытки атак Вооруженных сил Украины в районе поселков Левадное и Пятихатки на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

По его словам, первая атака ВСУ была предпринята близ Левадного – противник наступал силами до роты при поддержке танков. В результате активных действий российских войск уничтожены два танка, две боевые бронемашины и до 70% наступавшей живой силы, рассказал Чехов, передает ТАСС.

Также ВС России отразили атаку на Пятихатки. Украинские потери составили более 10 танков, бронеавтомобилей и живая сила, уточнил начальник пресс-центра.

Чехов также добавил, что армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, БТР и нанесла огневое поражение по местам скопления сил ВСУ в районах Левадного и Пятихаток.

Кроме того, потери понесла украинская группировка, пытавшаяся наступать в районе поселка Урожайное. По словам Чехова, мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили БТР, четыре бронеавтомобиля и живую силу.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВС РФ за сутки отразили три атаки украинских боевиков на Запорожском направлении. Общие суточные потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 235 человек.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российская тактическая авиация 17 июня нанесла упреждающий удар по местам скопления живой силы ВСУ и сосредоточения тяжелой техники в районе города Орехова Запорожской области, сообщало РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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