Отражено 13 атак: ВСУ в ходе попыток наступления потеряли 600 человек за сутки

Украинская армия продолжает пытаться идти в наступление на трех направлениях – Южно-Донецком, Запорожском и Донецком. За сутки российские войска отразили 13 атак ВСУ. Суточные потери украинских военных составили почти 600 человек убитыми. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Так, в районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии в течение прошедших суток были отбиты три атаки ВСУ в районах Новодонецкого Донецкой народной республики и Левадного Запорожской области. Уничтожено до 30 украинских военных, два танка и две БМП.

На Запорожском направлении ВС России отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Кроме того, в результате ударов по резервам ВСУ в районе Степового Запорожской области разбито пять боевых бронемашин.

Общие потери украинских подразделений на данных направлениях за сутки составили более 235 военнослужащих, четыре танка, две БМП, 14 боевых брониемашин, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск за сутки отражены семь атак ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменки (ЛНР), Новокалиново, Первомайского и Марьинки (ДНР). В ходе боев уничтожено до 340 украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30. Отмечается, что в районах Марьинки и Новгородского авиация нанесла поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны.

На Купянском направлении уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Новоселовского (ЛНР). За сутки уничтожено свыше 40 украинских военных, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы Д-30 – под удары попали живая сила и техника ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Кисловки и Берестового Харьковской области.

На Краснолиманском направлении пресечена деятельность украинской ДРГ в районе Кузьмино (ЛНР). Также нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Суточные потери ВСУ составили до 50 человек, БМП, две САУ «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и две САУ «Гвоздика».

Всего за сутки российские войска нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

В ДНР и Херсонской области разбиты две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. Также ВСУ лишились радиолокатора обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300. А в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) разгромлен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады.

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 близ Краматорска (ДНР). По данным Минобороны, 16 июня был нанесен групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ – объект был поражен.

Москва, Наталья Петрова

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