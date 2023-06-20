ВС РФ отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях

Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В результате киевский режим потерял почти 500 военнослужащих и наемников, а также десятки единиц западной военной техники.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении группировка войск «Восток» отразила четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. На Положском тактическом направлении пресечена деятельность украинских диверсантов-разведчиков. Десять атак противника успешно отражены действиями «Южной» группировки войск.

В общей сложности на трех направлениях ВСУ лишились 480 военнослужащих, девяти танков, БМП «Bradley», 15 броневиков, 10 автомобилей, двух гаубиц Д-20, четырех САУ «Мста-Б», а также двух американских артиллерийских систем М777.

На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях российские военные уничтожили 165 боевиков и наемников киевского режима, пять броневиков, девять автомобилей, РСЗО «Град», две артсистемы М777, гаубицы Д-20, Д-30, САУ «Акация».

Деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп пресечена в ЛНР. В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами ВСУ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, средствами ПВО перехвачено семь снарядов HIMARS и сбиты 13 украинских БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

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