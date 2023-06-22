ВС РФ разгромили склад западного вооружения и техники на Украине

Вооруженные силы России уничтожили склад с доставленным на Украину вооружением и военной техникой иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Групповой удар по складу в ночь на четверг, 22 июня, нанесли Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности.

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», – заявили в ведомстве.

Также в течение прошедших суток российские военные уничтожены два склада боеприпасов ВСУ в районах Северска и Авдеевки Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны России сообщало о нанесенных ночью 19 июня ракетных ударах по тыловым базам хранения иностранной военной техники, поступившей Украине.

Москва, Наталья Петрова

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