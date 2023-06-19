Российские войска нанесли ракетные удары по местам хранения иностранной техники ВСУ

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли ракетные удары по тыловым базам хранения иностранной военной техники, поступившей Украине. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сообщается, что в районе Запорожья были поражены два артиллерийских склада 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.

Также, в районе населенного пункта Ивановское на территории ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

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