российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июня 2023, 15:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска нанесли ракетные удары по местам хранения иностранной техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли ракетные удары по тыловым базам хранения иностранной военной техники, поступившей Украине. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сообщается, что в районе Запорожья были поражены два артиллерийских склада 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.

Также, в районе населенного пункта Ивановское на территории ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России отразила новые атаки ВСУ: уничтожено более 500 боевиков / СВР получила данные о продолжении на Украине работ по созданию «грязной бомбы» / В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлени / Более 100 разбитых танков и другой техники: ВС РФ отбили новые попытки наступления ВСУ / ВСУ бросили в новую атаку на Запорожье американские Bradley / Шансов нет: Путин рассказал о перспективах украинского контрнаступления / Генсек НАТО заявил, что Украину не пригласят в альянс на июльском саммите / Победой в СВО станет только полный контроль над территорией Украины – итоги опроса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,