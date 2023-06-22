Российские войска отразили 11 атак ВСУ, уничтожив более 500 боевиков и наемников

За прошедшие сутки ВСУ предприняли попытки наступления на четырех направлениях в зоне СВО. В общей сложности киевский режим потерял более 500 военнослужащих убитыми и ранеными, также были уничтожены десятки единиц западной военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Две атаки были предприняты подразделениями 37-й бригады морской пехоты в районе Времевского на Южно-Донецком направлении. На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20», – отметили в Минобороны.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где были отражены четыре атаки противника. Там погибли более 185-ти солдат и наемников ВСУ, уничтожены БМП, два броневика и три автомобиля. Также российские войска разгромили два склада с боеприпасами.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили пять попыток наступления, а также пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Здесь киевский режим лишился 135-ти боевиков, двух БМП, двух броневиков, трех пикапов, САУ «Акация» и гаубицы Д-30.

На Купянском направлении разбиты две диверсионно-разведывательных группы. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также американская САУ М109 «Paladin».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

За сутки ПВО сбили пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», два снаряда HIMARS и 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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