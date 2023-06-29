ВСУ усиливают ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар

Командование украинских вооруженных сил усилило ударные группы для наступления на Артемовск (Бахмут) и Соледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны вооруженных формирований Украины отмечается усиление действий наступательного характера. Увеличена численность ударных групп бронетехникой и личным составом», – написал он в своем телеграмм-канале.

Эксперт отметил, что ВСУ также увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов российских позиций в этих городах.

Накануне Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска успешно отразили пять атак украинской армии у Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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