На Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации

Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Голосуя накануне за закон о выплатах военным, народные депутаты внесли изменения в один из пунктов, касающихся призыва, информирует украинское издание Klymenko Time.

«Теперь те, у кого жена (муж), родители или родители жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, будут освобождаться от мобилизации, только если у их родственника-инвалида нет других близких, которые могут о нем заботиться», – уточняется в сообщении.

Ранее граждане, на чьем попечении находились инвалиды, освобождались от призыва без подобных уточнений, отмечает издание.

До этого сообщалось, что Генштаб Вооруженных сил Украины предложил Офису президента сократить перечень граждан, которые не подлежат мобилизации. Об этом писал украинский телеграм-канал «Резидент», ссылаясь со ссылкой на источник в Офисе президента. Отмечалось, что для восстановления резервов ВСУ территориальным центрам комплектования (ТЦК) и социальной поддержки нужно в срочном порядке набрать 70-90 тыс. человек.

На прошлой неделе стало известно, что вслед за Ивано-Франковской областью и Оболонским районом Киева всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области.

Москва, Наталья Петрова

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