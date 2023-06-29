Вторая волна контрнаступления ВСУ может стать масштабнее – врио главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что второй этап украинского наступления может быть масштабнее, поскольку у ВСУ еще остается достаточно резервов. По его словам, несмотря на значительные потери украинских войск в иностранной технике и живой силе, нельзя недооценивать противника.

Как отметил политик, в ходе первой волны контрнаступления Киев задействовал смешанные подразделения: мобилизованных, территориальную оборону и обученных в странах НАТО.

«Но количество техники и те резервы, которые сохраняются у противника, все равно говорят о том, что вторая волна может быть более интенсивной и более масштабной», – сказал Пушилин в эфире Первого канала, добавив, что первый этап контрнаступления оказался неудачным для ВСУ, несмотря на большое количество брошенных сил и техники.

Врио главы ДНР подчеркнул, что российские войска сейчас готовятся к новым атакам со стороны украинской армии. «С другой стороны, я не стал бы переоценивать и опасаться каких-то серьезных прорывов и занятия наших территорий, но будет нелегко», – сказал Пушилин.

Он добавил, что Южно-Донецкое направление остается самым горячим, ВСУ не испытывают снарядного голода.

Ситуацию в районе Артемовска, как в самом городе, так и на флангах, Пушилин оценил как сложную, но полностью контролируемую, несмотря на регулярные и хаотичные обстрелы со стороны ВСУ. «Позиции удерживаются», – подчеркнул он.

Пушилин также сообщил, что на Красно-Лиманском направлении российские силы улучшили позиции. «На авдеевском и марьинском направлениях без существенных изменений», – уточнил он.

Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главное событие» контрнаступления ВСУ еще впереди. «Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят», – сказал он в интервью Financial Times. О чем именно идет речь, украинский министр не уточнил. При этом в Киеве признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело, блицкрига не получилось. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, призвав запастись терпением.

Москва, Наталья Петрова

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