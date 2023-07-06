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Четверг, 6 июля 2023, 15:37 мск

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Вооруженные силы РФ отразили 14 атак ВСУ и сбили два украинских штурмовика

В течение суток российская армия отбила 14 попыток наступательных действий вооруженных сил Украины на трех направлениях – Донецком, Красно-Лиманском и Купянском. В результате киевский режим лишился более 800 боевиков и наемников и десятков единиц боевой техники. Кроме того, система ПВО сбила два украинских Су-25.

Наибольшие силы противник бросил на Донецкое направление, где предпринял девять атак у населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное в ДНР и Золотаревка в ЛНР. «За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства», – сообщили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки. Пресечена деятельность двух ДРГ у поселков Невское и Белогоровка. Еще две группы диверсантов были перехвачены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На Купянском направлении отбита одна атака ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. На этих направлениях противник лишился 295 военнослужащих, восьми броневиков, в том числе БТР «Stryker», девяти автомобилей, РСЗО «Град», артсистемы М777, САУ «Cezar» и «Гвоздика».

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика»», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины, также удалось перехватить четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре снаряда HIMARS и 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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