Российские средства противовоздушной обороны сбили Су-25 воздушных сил Украины в районе Одаровки Запорожской области. За сутки уничтожено 13 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками, сообщили в Минобороны РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия за сутки разбили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 114 районах. Перехвачен 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган».

ВСУ продолжили попытки перейти в контрнаступление на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но безуспешно. «Южная» группировка войск успешно отразила 10 атак противника около Майорска, Северного, Ягодного, Клещеевки, Первомайского и Водяного на Донецком направлении. Киев лишился более 420 военных убитыми и ранеными, трех танков, семи БМП, гаубицы Д-20, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила четыре атаки противника под Новоегоровкой, Нововодяным Луганской Народной Республики и Ямполовкой Донецкой Народной Республики. ВС РФ остановили две украинские диверсионно-разведывательные группы около Червоной Дибровы в ЛНР. Уничтожены до 95 украинских боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, самоходка «Гвоздика», гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки ВСУ в районе Урожайного в ДНР, а около Приютного Запорожской области остановила украинскую ДРГ. На Запорожском направлении разбита 106-я бригада территориальной обороны Украины около Луговского Запорожской области.

На этих направлениях противник за сутки потерял более 200 военных, две БМП, две бронемашины, две самоходки «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» и самоходку AF-90 британского производства. Под Ореховым Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожала противника около Красного Первого, Синьковки, Масютовки и Тимковки Харьковской области. В районе Новоселовского в ЛНР остановили украинскую ДРГ. ВСУ лишились более 25 человек, самоходок «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицы Д-20, артиллерийской системы М777 производства США.

На Херсонском направлении ликвидированы до 80 украинских военных, две самоходки «Акация».

Москва, Наталья Рязанова

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