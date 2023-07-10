ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях: Киев потерял более 600 боевиков и наемников

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. О ситуации в зоне специальной военной операции сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим несет на Донецком направлении, где были уничтожены до 275-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля. На остальных направлениях ВСУ потеряли 330 боевиков, девять броневиков, 14 автомобилей, БМП, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

Артиллерией и авиацией уничтожены склады боеприпасов ВСУ в городе Торецк и в районах городов Николаев и Краматорск. В Запорожье российские военные разгромили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, средствами ПВО перехвачено пять управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200 и восемь украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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