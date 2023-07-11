Ракетчики разбили два ангара ВСУ с иностранным вооружением

Ракетные войска группировки «Запад» разбили скопление украинских боевиков и два ангарам с вооружением и военной техникой иностранного производства, переданными ВСУ.

Удар управляемыми ракетными снарядами РСЗО «Торнадо-С» был нанесен по целям около Борщевой на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский. Видеозаявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 разбомбили скопления живой силы и военной техники бригад ВСУ и терробороны. Российские танки уничтожили до взвода украинских боевиков, а самоходки «Мста-С» и самоходные пушки «Гиацинт-С» ликвидировали два минометных расчета противника.

Уже в середине июня Киев лишился 15% переданных ему американских боевых машин пехоты Bradley. В Минобороны РФ заявили, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley стали трофеями ВС РФ на Запорожском направлении.

Москва, Наталья Рязанова

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