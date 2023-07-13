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Четверг, 13 июля 2023, 12:56 мск

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Артиллерия уничтожила склад ударных беспилотников ВСУ

Артиллеристы «Южной» группировки войск РФ уничтожили склад ударных беспилотников ВСУ в Красногоровке. Вместе с хранилищем ликвидирован расчёт операторов комплекса БПЛА, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также противник лишился двух миномётов около Приволья и расчёта гранатомёта АГС-17 вблизи Белогоровки. Тяжёлые огнеметные системы «Солнцепек» разбили взводные опорные пункты и скопления украинских боевиков под Ягодным и Авдеевкой.

Российским силам удалось отбить восемь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Норвегия пообещала отправить Украине тысячу беспилотников. Это будут сверхмалые разведывательные дроны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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