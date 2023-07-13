Российские военные отбили более 20 атак ВСУ, уничтожив более 850 боевиков и наемников

Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. В общей сложности за последние сутки российские войска отразили 22 атаки противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие силы киевский режим бросил на Донецкое направление, где предпринял 16 попыток атаковать. «В ходе боевых действий потери противника составили до 480-ти украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На остальных направлениях киевский режим лишился 370 боевиков и наемников, одного танка, 10 броневиков, двух БТР, 11 автомобилей, двух САУ «Акация», AS90 «Braveheart», четырех установок «Гвоздика», двух гаубиц «Мста-Б», двух Д-30, трех Д-20, а также РСЗО «Град».

Кроме того, в районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР разбит склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и пресечена деятельность украинской ДРГ. Также уничтожен склад 125-й бригады теробороны у города Ямполь.

Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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