Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. В общей сложности ВС РФ отбили 20 атак противника, уничтожив более 800 солдат и наемников. В воздухе были сбиты 43 украинских беспилотника.

Наиболее активные боевые действия велись на Донецком направлении, где российские военные отразили 12 атак. «В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777, три самоходные артиллерийские установки «Krab», САУ «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», а также орудия Д-20 и Д-30», – сообщили в Минобороны РФ.

Тем временем, подразделения «Западной» группировки войск ВС РФ продолжают успешные наступательные действия на Купянском направлении. «Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину», – уточнили в оборонном ведомстве.

Артиллерией за минувшие сутки были уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районе Котляровки Харьковской области, неподалеку от населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области, а также Красногоровка в ДНР.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах», – добавили в МО.

За сутки средствами ПВО перехвачено три снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Зоя Осколкова

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