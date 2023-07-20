Российские военные отразили 20 попыток наступления ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. За минувшие сутки российским военным удалось отразить 20 атак боевиков киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где был отражены 16 атак. В ходе боев уничтожено более 210-ти украинских военнослужащих, броневик, три автомобиля, артсистема М777, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

Кроме того, российская армия разбомбила два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ в ДНР и пресекла деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

На остальных направлениях потери ВСУ составили 385 боевиков и наемников, шесть танков, две БМП, шесть броневиков, 12 автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», две Д-20, три Д-30 и САУ «Гвоздика».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО за сутки перехвачено семь снарядов HIMARS, а также уничтожены 32 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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