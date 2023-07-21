ВС РФ уничтожили более 500 украинских боевиков и наемников в зоне СВО

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. За минувшие сутки киевский режим лишился более 500 военнослужащих, а также потерял десятки единиц техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Большие силы противник бросил на Донецкое направление, где за сутки были отражены девять атак. «В ходе боев за сутки уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На остальных направлениях киевский режим потерял 340 солдат, один танк, девять броневиков, 16 автомобилей, семь орудий Д-20 и Д-30, гаубицу «Мста-Б» и три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

За последние сутки российской армии удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Артиллерия и авиация разбомбили шесть складов ВСУ в Запорожье, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 района», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачено 16 снарядов HIMARS и уничтожено 14 дронов ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

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