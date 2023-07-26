СМИ: Россия уничтожает до 10 000 дронов ВСУ в месяц

Российские войска каждый месяц уничтожают порядка 10 тыс. украинских беспилотников. Киеву приходится постоянно дорабатывать дроны, чтобы обойти российские средства радиоэлектронной борьбы, пишет Washington Post.

Конфликт на Украине стал крупнейшей войной беспилотников в мире. Киев сообщил, что российские войска каждый месяц уничтожают по тысяче дронов. По данным издания, реальное количество сбитых беспилотников достигает 10 тыс., поскольку Россия располагает «одними из самых совершенных в мире» средствами РЭБ.

Киев ищет все новые способы усовершенствовать БПЛА, чтобы хоть немного компенсировать преимущество Москвы в авиации и артиллерии.

«Это технологическая гонка 24/7. Задача состоит в том, что каждый продукт в каждой категории должен ежедневно меняться, чтобы получить преимущество», – сказал министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров.

Поэтому киевский режим пытается внедрить технологии искусственного интеллекта в ПО дронов. Федоров признал риск распространения технологий ИИ, но заявил, что безопасность Украины важнее будущих угроз. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт планирует вложить миллионы долларов в производство дронов на Украине.

Правительство Норвегии решило передать Украине тысячу новых комплектов беспилотников Black Hornet для идентификации целей. США также включили дроны-разведчики в новый пакет помощи Украине.

Киев, Наталья Рязанова

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