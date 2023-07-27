ВСУ пытались атаковать сразу на трех направлениях в зоне СВО

ВСУ пытались штурмовать позиции российских войск на Лисичанском, Александро-Калиновском и Соледаро-Артёмовском направлениях. Все атаки успешно отбиты, а штурмовая авиация разбомбила объекты противника около Курдюмовки, Богдановки, Авдеевки и Майорска.

«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Александро-Калиновском и Соледаро-Артёмовском направлениях. Артиллерия уничтожила БМП атакующего противника», – рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника около Курдюмовки, Богдановки, Авдеевки и Майорска. Боевые вертолеты также отработали цели под Клещеевкой и Андреевкой.

ВСУ лишились двух самоходок «Краб», самоходной гаубицы М109 «Паладин», миномета и орудий Д-30, Д-20.

Сотрудники Пентагона рассказали, что Киев начал основную фазу контрнаступления, которая продлится от одной до трех недель. В Офисе президента Украины опровергли эту информацию. Ранее Киев решительно отрицал, что уже приступил к контрнаступлению, к которому так активно готовил его Запад.

Москва, Наталья Рязанова

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