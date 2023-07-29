ВСУ понесли большие потери в результате неудачной атаки на Времевском направлении

Украинские войска пошли в атаку на российские позиции в районе села Старомайорское на Времевском направлении (стык Запорожской области и ДНР), но были отброшены и понесли значительные потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции.

Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Как отметил Балицкий, ВСУ рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Однако, указал он, противник не учел то, что их сил «слишком мало для таких выпадов».

«Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий, – подчеркнул врио главы области. – Продолжаем бить врага!»

Накануне Балицкий сообщал, что российские военные продолжают контролировать Времевское направление, несмотря на то, что обстановка там остается напряженной.

Минобороны в тот же день заявляло, что подразделения группировки войск «Восток» отбили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Старомайорского. В ходе боя было уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две БМП, три боевые бронемашины и гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Мелитополь, Наталья Петрова

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