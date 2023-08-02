ВСУ перебрасывают на Запорожский фронт новые резервы в надежде переломить ситуацию на поле боя

Украинское военное командование перебрасывает в район Орехова и Гуляйполя Запорожской области новые резервы – подразделения из 10-го армейского корпуса. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ссылаясь на поступающую оперативную информацию.

«Речь идет о штурмовых подразделениях в количестве не менее 8 тысяч боевиков. Это хорошо обученные (в некоторых случаях по полгода и дольше) на Западе, высоко мотивированные и не измотанные боями штурмовики», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогова, их перевозка осуществляется через Днепропетровск и Павлоград, которые стали одними из главных логистических центров для ВСУ на Запорожском направлении.

Общественник подчеркнул, что ВСУ не помогут переброски резервов на Запорожский фронт для изменения ситуации на линии боевого сопротивления в свою пользу – все боевики будут уничтожены или попадут в плен.

В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду сообщил, что накануне российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции ВС РФ в районе села Работино. Ударом артиллерии украинские штурмовики были ликвидированы.

«Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее», – написал он в своем телеграм-канале. Балицкий отметил, что, несмотря на большие потери, ВСУ снова и снова пытаются восстановить боеспособность и «бросают людей в мясорубку».

Накануне глава региона сообщал, что российские войска отбили атаку ВСУ на Ореховском направлении, предпринятую ранним утром 1 августа. По его словам, противник был отброшен на исходные позиции с большими потерями.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за июль лишилась около 21 тыс. человек и более двух тысяч единиц различного вооружения в зоне СВО. «Только за 26 и 27 июля в районе Работино уничтожено более 400 украинских военных, 31 танк, 32 боевые бронированные машины», – рассказал глава Минобороны РФ на тематическом селекторном совещании 31 июля.

Мелитополь, Наталья Петрова

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