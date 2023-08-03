Данилов заявил, что «графика контрнаступления» не существует

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что никто не называл Киеву конкретные даты для контрнаступления. Никакого графика для этого не существует.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас натовская система, командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», – приводит слова Данилова РИА Новости.

Он признал, что контрнаступление идет медленно. Причина – минные заграждения, которые не позволяют передвигаться на технике. Боевикам приходится идти пешком на очень многих участках.

Ранее западные СМИ узнали от чиновников Пентагона, что Киев начал основную фазу контрнаступления, которая продлится от одной до трех недель. В Киеве в очередной раз опровергли названные в Вашингтоне сроки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление идет медленнее графика.

Киев, Наталья Рязанова

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