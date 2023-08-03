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Четверг, 3 августа 2023, 12:47 мск

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Сорняки и кустарники: в Лондоне нашли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ

Британская разведка заявила, что еще один фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали сорняки, кустарники и мелкие деревья, выросшие на полях сражений.

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», – отмечается в сообщении разведки Великобритании в соцсетях.

В то же время, в британской разведке полагают, что обширная растительность стала дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции. Также кусты и деревья затрудняют обезвреживание минных полей.

«Хотя подлесок может также служить прикрытием для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение», – констатировали в Лондоне.

Ранее на Западе называли масштабные минные поля, установленные на линии фронта российскими войсками, одной из основных причин неудачного контранаступления Киева, начавшегося в начале июня. В Киеве тем временем продолжают жаловаться на нехватку техники и боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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