ВС РФ заняли более выгодные позиции на трех направлениях в зоне СВО

Российские войска заняли более выгодные позиции около Белогоровки и Водяного, а также Старомайорского Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны. Все атаки противника были успешно отбиты.

«Западная» группировка ВС РФ успешно продолжила наступать на Купянском направлении и выгодно продвинулась под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. Российские силы уничтожили до 45 боевиков, разбив живую силу и технику девяти бригад ВСУ.

«Южная» группировка успешно отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении и ликвидировала за сутки до 185 украинских военных. На Запорожском направлении противник атаковал под Работино Запорожской области, но был отброшен и потерял за сутки более 130 боевиков. Группировка «Центр» ВС РФ отбила две атаки около Нововодяного и Кременной Луганской народной республики на Красно-Лиманском направлении. Киевский режим лишился до 70 военных.

Группировка «Восток» продолжила наступать на Южно-Донецком направлении и остановила украинскую диверсионно-разведывательную группу под Приютным Запорожской области. За сутки киевский режим потерял на данном направлении более 120 боевиков. На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военных.

За сутки в зоне СВО ликвидировано 10 боевых бронемашин, три БМП, в том числе американская БМП «Bradley», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две самоходки Krab польского производства, одна – Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 американского производства США, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, три – Д-20.

ВС РФ уничтожили склады топлива и боеприпасов ВСУ около Красного в ДНР, Песчаного Харьковской области. В Белогоровке и Белой Горе разбиты два пункта управления украинскими беспилотниками.

Средства ПВО в течение суток перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, сбили 28 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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