Киевский режим пренебрегает тем, что многие подразделения ВСУ не готовы к бою, и ставит непосильные задачи. Поэтому потери украинских военных достигают 80% во время атак на российские позиции, пояснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Проблемы в украинских войсках возникли из-за больших потерь и плохого снабжения. Командование пытается «наспех восполнять потери», и в штурмовые отряды попадают военные без должной подготовки и боевого слаживания.

«Многие подразделения небоеготовы. Однако украинское командование пренебрегает объективной информацией, и продолжает отдавать боевые распоряжения, которые не осуществимы. Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», – написал Марочко в телеграм-канале.

Он отметил, что снижение боевой эффективности в украинских подразделениях хорошо видно по их действиям на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях.

«На Свтовско-Кременском участке с начала недели украинские подразделения не смогли выполнить не одной боевой задачи. В районе Купянска ситуация аналогичная, но еще усугублена успешным продвижением наших войск», – пояснил эксперт.

По данным Минобороны РФ, ВСУ в июле лишились около 21 тыс. человек и более двух тысяч единиц различного вооружения в зоне СВО. Организованные Западом поставки оружия не помогают Киеву на поле боя, а только затягивают конфликт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Москва, Наталья Рязанова

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