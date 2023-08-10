ВС РФ заняли еще пять опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении

«Западная» группировка российских войск отбила пять атак ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ заняли пять опорных пунктов противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий штурмовые группы овладели пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе Ольшана. Противником проведено пять контратак на наши позиции. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», – рассказал он.

Заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Группы ВСУ трижды пытались атаковать позиции российских войск около Новоселовского, но упреждающий огонь артиллерии сорвал атаки. Противник лишился до взвода живой силы.

Накануне штурмовые группы ВС РФ захватили четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов противника в районе урочища Маньковка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»